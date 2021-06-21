Göztepe'de Rodriguez bilmecesi
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Göztepe'de Rodriguez bilmecesi

Göztepe'de Rodriguez bilmecesi
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil'in haftalar önce transferini açıkladığı kanat oyuncusu Lourency Rodriguez'in transferi yılan hikayesine döndü.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil'in haftalar önce transferini açıkladığı kanat oyuncusu Lourency Rodriguez'in transferi yılan hikayesine döndü. Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen Brezilyalı oyuncuyla anlaşıldığının açıklanmasının ardından Rodriguez bir türlü imza atmadı. Henüz transferi resmiyet kazanmayan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan daha fazla para talep ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine transferin birkaç gün önce rafa kalktığı fakat Rodriguez'le tekrar masaya oturulup sorunların çözüldüğü bildirildi. Mali sorunların giderilmesiyle Rodriguez'in bu hafta İzmir'e gelerek sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Ülkesinde Chapecoense'de futbola başlayan Rodriguez, Vila Nova, Brasil de Pelotas ve Gil Vicente'de oynadı. Futbolcu geçen sezon 34 lig maçına çıkıp 5 gol attı, 1 de asist yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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