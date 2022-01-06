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Göztepe'de pozitif vaka şoku

Göztepe'de pozitif vaka şoku
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, 1 futbolcusunda korona virüs vakasına rastlandığını duyurdu.

İZMİR (İHA) - Göztepe, 1 futbolcusunda korona virüs vakasına rastlandığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de korona virüs şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla 1 futbolcusunda korona virüs vakasına rastlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, testi pozitif çıkan futbolcunun ev izolasyonuna alınarak tedavisinin başladığını duyurdu. - İZMİR

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