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Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi

SÜPER Lig'de son 4 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un istifası kabul edilmedi.

Göztepe'de Palut'un istifası kabul edilmedi
05.07.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:17

SÜPER Lig'de son 4 maçta galibiyete hasret kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'un istifası kabul edilmedi. İstifasını sunan genç teknik adamla dün akşam ve bugün toplantı yapan Başkan Mehmet Sepil ile Başkan Vekili Talat Papatya, yola devam kararı verdi. Palut'un istifasını sunduğu haberinin doğru olduğunu belirten Talat Papatya, "Fenerbahçe deplasmanından sonra hocamız Başkan Mehmet Sepil'e çok onurlu ve güzel bir mesaj çekip istifa etmek istediğini söyledi. Başkan da, 'Sıcağı sıcağına bu gecenin konusu değil, yarın oturur konuşuruz' yanıtını verdi. Bizim esas gündemimiz maç kaybetmenin yanında Serdar Gürler ve Batuhan Kırdaroğlu'nun ciddi sakatlık geçirmesiydi. Fenerbahçe maçının başında sakatlanan Serdar'ın çapraz bağlarında bir kopma söz konusu. MR çekildikten sonra sonucu alacağız. Altınordu'da kiralık oynayan Batuhan'ın da bilindiği gibi Bursaspor deplasmanında ayağı kırıldı, onun üzüntüsü içindeyiz" diye konuştu.

İlhan Palut'la uzun bir konuşma gerçekleştirdiklerini söyleyen Papatya, "İnandığımız bazı değerler var. Sezon ortasında yapılan hoca değişikliklerinin hiçbir faydası olmuyor. Hocamıza bir ağabey tavsiyesi gibi ilettik. Bilindiği gibi Palut göreve başladığında çok daha sıkıntılı bir durumdaydık. Böyle zor bir dönemde görev aldı ve puan tablosundaki yerimize bakarsak başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Şu anki süreci tersine çevirecek de hocalar ve ekiptir. Fenerbahçe karşısında ikinci yarıda sergilediğimiz oyun malum. İstifa müessesi onurlu bir durum. Hocamız başkanımıza olan sevgisi, Göztepe'ye olan saygısından dolayı elimizi rahatlatmak için böyle bir karar aldı. Acil alınmış, ilk başarısızlıkta, ilk ayağımız tökezlediğinde alınan kararların fayda getirmediğini gördük. İstifasını kabul etmedik. Onurlu kişiliğinden dolayı istifasını sundu ama konuşmalarımızdan sonra devam kararının iki taraf için de hayırlı olacağı kararını verdik. Bu tip kararların sezon ortasında alınması doğru değil. Geldiğinde başarılıydı. Palut'la 11 haftada 21 puan aldık. Önümüzdeki süreci olumlu hale getirme potansiyeli de var. Sezon sonunda birlikte durumu tekrar değerlendireceğiz ancak bu değerlendirme sezon sonuna ertelenmiş bir karar gibi algılanmasın" dedi.

BETO'YLA SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, sözleşmesi bitecek takım kaptanı kaleci Beto'yla sezon sonu görüşeceklerini söyledi. Son 3 sezondur kaleyi koruyup adı Sporting Lizbon, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılan Portekizli eldiven 4 maçtır yediği hatalı gollerle eleştirilirken, Başkan Vekili Papatya, "Beto'yla pandemi öncesi görüştük. Karşılıklı yola devam etmek istiyorduk. Menajerinin ilettiği kafalarından geçen rakamı indirmeye çalışırken koronavirüs salgını çıkınca futbol piyasasında konuşulan rakamlar hayal haline geldi. Bu süreçte doğal olarak sözleşmesi biten tüm futbolcular çok zorlanıyor. Kulüpler de aynı durumda çünkü önümüzde birçok bilinmezliğin olduğu yine bir sezon var. Gelirlerin nasıl olacağı, maçların seyircili başlayıp başlamayacağı belirsiz. Önümüzdeki süreçte tekrar görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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