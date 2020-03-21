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Çaykur Rizespor, Spor

Göztepe'de Palut kadroda istikrarı bozdu

SÜPER Lig'de geçen hafta içinde erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek nefes alan Göztepe'de, teknik direktör İlhan Palut son 4 karşılaşmada kadro istikrarını bozdu.

21.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:12
Göztepe'de Palut kadroda istikrarı bozdu

SÜPER Lig'de geçen hafta içinde erteleme maçında Gürsel Aksel Stadı'nda Çaykur Rizespor'u 2-0 yenerek nefes alan Göztepe'de, teknik direktör İlhan Palut son 4 karşılaşmada kadro istikrarını bozdu. Göreve başladığı 11'inci haftadan ikinci yarının başlarına kadar ilk 11'ini zorunlu olmadığı sürece değiştirmeyen Palut, geride kalan 4 müsabakada ise tam 19 oyuncuyu as kadroya monte etti. Sadece Beto, Castro, Titi ve Halil'in yerlerini değiştirmeyen genç teknik adam, Borges, Leo, Deniz, Murat, Mossoro, Tripic, Wilczek ve Poko'yu da rotasyona dahil etti.

İlhan Palut, 1-0 kaybedilen Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasına Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Halil, Napoleoni, Serdar ve Jerome 11'iyle çıkarken, ertesi hafta Medipol Başakşehir mücadelesinde 2 değişiklik yaptı. Başakşehir'e karşı Berkan'ın yerine Leo'ya sol bekte görev veren Palut, sakat Alpaslan'ın yerine de stoperde Borges'i oynattı. Genç teknik adam Kasımpaşa deplasmanında ise Poko, Mossoro, Tripic ve Wilczek'i ilk 11'de sahaya sürerken, sakat Serdar ve Alpaslan ile cezalı Soner'den yararlanamadı, Jerome'u ise kızağa çekti.

SON MAÇTA BÜYÜK SÜRPRİZGöztepe'de İlhan Palut, son Çaykur Rizespor sınavında ise sürpriz yaptı. Sağ bek Murat ve orta saha Deniz'e aylar sonra şans veren Palut, iki maçtır 11'de oynattığı Wilczek'i yedek oturtup yeniden Jerome'a forma giydirdi. Çaykur Rizespor maçında cezası biten Soner'i tekrar kadroya alan İlhan Palut, Poko'yu oynatmadı. Kasımpaşa karşılaşmasında kulübeye çekilen Napoleoni de Mossoro'nun yerine Çaykur Rizespor'a karşı sahaya çıktı.

Öte yandan, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından Göztepeli futbolcular antrenmanlarına evden devam ediyor. Göztepe'nin bir aksilik olmaması halinde çarşamba günü Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmalarına başlayacağı açıklandı.


Kaynak: DHA

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