Göztepe'de Palut fedakârlığa hazır SÜPER Lig'de sezona koronavirüs salgını yüzünden verilip en az 2.5 ay sürmesi beklenen arada antrenmanlara başlangıç tarihini yeniden ertelemek zorunda kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, yeni futbol ekonomisinin getireceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

SÜPER Lig'de sezona koronavirüs salgını yüzünden verilip en az 2.5 ay sürmesi beklenen arada antrenmanlara başlangıç tarihini yeniden ertelemek zorunda kalan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, yeni futbol ekonomisinin getireceği her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Basın mensuplarıyla telekonferans yöntemiyle toplantı yapan genç teknik adam, antrenmanlara mayıs ayı başında takım olarak başlayacaklarını belirtti. İlk etapta dün 4'erli grup antrenmanlarına Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde başlayıp 27 Nisan'da takımla sahaya inmeyi planladıklarını hatırlatan Palut, "Ancak iki durumdan dolayı beklemeye geçtik. Birincisi UEFA'nın ülke federasyonlarıyla yapacağı toplantı, ikincisi geçen haftadan beri tartışması sürüp 23 Nisan'da başlaması beklenen 4 günlük sokağa çıkma yasağıydı" dedi.

Beklenildiği gibi 23 Nisan'dan itibaren 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklandığını vurgulayan İlhan Palut, "Liglerin 5-7 Haziran haftasında başlayacağını düşünürsek 27'sinde 4'erli grup, mayıs ayının başında ise tam takım antrenmanlara başlamayı planlıyoruz. Bu süreçte tesislerimiz açık. Dileyen oyuncu tesislere gelip atletik performans antrenörü nezaretinde, sosyal mesafe kuralına uyup çalışabiliyor. Bunu yapan oyuncularımız var. Süreç uzarsa planı yeniden gözden geçireceğiz" diye konuştu. "Bir araya geldiğimiz süre sadece antrenmanlarla ilgili olmayacak" diyen Palut, "Yeni futbol dünyası, yeni futbol ekonomisinin gereklilikleri başkan tarafından hem bizlerle hem oyuncularla konuşulacaktır. Sezonun kalan kısmı ve yeni sezonla ilgili konuşmaların yapılacağı bir süreç olacak" ifadelerini kullandı.

"ELİMİ TAŞIN ALTINA SOKMAYA HAZIRIM"Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, koronavirüs pandemisi yüzünden ekonomik güçlükler yaşayan kulüplerin teknik adam ve oyuncularla ücretler konusunda masaya oturmasına değinip, "Hepimiz futbol dünyasının içindeyiz ve bu süreç nedeniyle bazı şeyler aynı kalmayacak. İlhan Palut olarak bireysel ne tür fedakarlık gerekiyorsa yapmaya, elimi taşın altın sokmaya hazırım" açıklamasını yaptı."TRANSFER SÜRECİ DEĞİŞECEK"İlhan Palut, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının futbolda transferi de etkileyeceğini söyledi. Ligin oynandığı dönemde de transferle ilgili çalışmaları olduğunu dile getiren genç teknik direktör, "Zaten pandemi sürecinden önce de transferle ilgili planlamalarımız vardı. Tabii transferde de bazı şeyler değişecek. Hem scout ekibimizin hem de son noktayı koymak adına bizim gidip Avrupa'da veya başka bir kıtada oyuncu izleme fırsatımız olmayacak. Ancak ligler ertelendikten sonra önümüzde uzun bir süreç oldu. İzlenen oyuncuları daha iyi değerlendirdik" dedi. Gidecek futbolcuları sezonun kalan bölümünde değil sezon sonu değerlendireceklerini ifade eden Palut sözlerini şöyle tamamladı:

"Her oyuncuya sezon içinde ihtiyacınız oluyor. Mevcut kadrodan kalan haftalarda efektif bir şekilde yararlanmayı düşünüyorum. Bu süreçte yönetimle yapacağı görüşmede fikir ayrılığı doğup devam etmeme kararı alan futbolcu olur mu bilmiyorum."

Kaynak: DHA