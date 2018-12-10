Göztepe, Teknik Direktör Kemal Özdeş ile 2.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Teknik Direktör Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Yapılan görüşmelerin ardından deneyimli çalıştırıcı ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi resmen başladı. Son olarak bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, imza törenin ardından Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne gelerek takımın başındaki ilk idmanına çıktı.
SON OLARAK KASIMPAŞA'YI ÇALIŞTIRIYORDU
Göztepe, Süper Lig'in 16. haftasında cuma günü Bornova Stadı'nda Bursaspor'u konuk edecek. Kemal Özdeş kariyerinde Konyaspor, Manisaspor, Karşıyaka, Balıkesirspor Baltok ve Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevinde bulundu.
YORUMLAR (1)
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Bu adam fener alır diye ümit ettim yine senden akıllı bir yönetim ile dolu bir lig olduğu için sen ve yetersiz yönetim sayesinde inşallah fenerbahçe küme düşecek seni o stattan dışarı çıkmayacak hale getireceğizCevap Yaz 1 Yayından Kaldır