Göztepe'de Onovo imzalayacak
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Göztepe'de Onovo imzalayacak

Göztepe'de Onovo imzalayacak
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de transfer döneminde ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla söz kesti.

SÜPER Lig'de transfer döneminde ilk imzayı Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'a attıran Göztepe, Nijeryalı orta saha Vincent Onovo'yla söz kesti. Macaristan'ın Ujpest takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun imza için İzmir'e geleceği ifade edildi. Geçen sezon Macar Ligi'nde 29 maça çıkan Onovo 2505 dakika sahada kalıp 1 gol attı. Göztepe yerli transferinde de atağa kalktı. 

Sarı-kırmızılılar eski futbolcuları Serdar Gürler ve Umut Nayir için nabız yoklamaya başladı. Göztepe'de 2018-2019 sezonun ikinci yarısında ve 2019-2020 sezonunda forma giyen Serdar'ın da Göztepe'ye dönmek istediği belirtildi. Antalyaspor'un oyuncusu olan Serdar'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor. Göz-Göz'ün 2016-2017'de 1'inci Lig'deyken kadrosunda yer alan Umut Nayir'i de takıma döndürmek için görüşmelere başladığı vurgulandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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