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Göztepe'de Obinna Nwobodo'ya talip çok

Göztepe'de Obinna Nwobodo'ya talip çok
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanıp derin bir nefes alan Göztepe'de orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'ya teklifler geldiği öğrenildi.

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanıp derin bir nefes alan Göztepe'de orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'ya teklifler geldiği öğrenildi. Bu sezon Göztepe'nin en formda oyuncularından olan Nijeryalı futbolcuyu Amerika MLS'den iki takımın istediği kaydedildi. 25 yaşındaki futbolcuyu Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra birçok ligden takip eden takımın olduğu vurgulandı. Göztepe ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nwobodo, bu sezon 19 Süper Lig maçına çıkıp 1655 dakika sahada kaldı.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
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SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Fraport Tav Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarını kazanıp derin bir nefes alan Göztepe'de orta saha oyuncusu Obinna Nwobodo'ya teklifler geldiği öğrenildi.

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