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Göztepe'de Ndiaye patlama yaptı

Demirören Haber Ajansı, Onur Atış - Spor
Göztepe'de Ndiaye patlama yaptı

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçında Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i yenerek müthiş bir çıkışa geçen Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye de patlama yaptı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk 4 maçında Fraport Tav Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i yenerek müthiş bir çıkışa geçen Göztepe'de golcü Cherif Ndiaye de patlama yaptı. Sezonun ilk yarısında sadece 2 gol atıp eleştirilen Senegalli golcü son haftalarda yedek kulübesine çekilirken, ikinci yarının başlamasıyla eski günlerine döndü.

İlk olarak 4-0 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında 3 gol birden atan 26 yaşındaki futbolcu, son Medipol Başakşehir mücadelesini de boş geçmedi. İkinci yarının ilk 4 haftasında 4 kez sevinç yaşayan Ndiaye toplam gol sayısını da 6'ya çıkararak takımın en skorer ismi olmayı başardı. Teknik direktör Nestor El Maestro'nun ikinci yarıda vazgeçilmezleri arasına giren Ndiaye, hem santrfor hem de kanat bölgelerinde görev yaptı.


- İzmir
Göztepe'de Ndiaye patlama yaptı

Göztepe'de Ndiaye patlama yaptı

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor

Antalyaspor, Başakşehir, Göztepe, Patlama, Spor, Haber

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