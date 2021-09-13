Göztepe'de Ndiaye isyan etti

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Göztepe'nin Senegalli golcüsü Cherif Ndiaye sosyal medya hesabı üzerinden isyan bayrağını açtı.

Başakşehir karşılaşmasında 1 gol atıp 1 de asist yapan Ndiaye kendisine hakaret edenlere sert bir cevap verdi. Golcü futbolcu, "Kaybettiğimizde bana hakaret ediyorsunuz ve ırkçı şeyler söylüyorsunuz. Kazanıp gol attığımda bana 'Kral' diyorsunuz. Bu saçmalık. Ailem ve en başından bana inanan, iyi ve kötü günümde yanımda olan insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.