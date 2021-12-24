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Göztepe'de Ndiaye 88 gün sonra golle buluştu

Göztepe'de Ndiaye 88 gün sonra golle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe'nin Nijeryalı santrforu Cherif Ndiaye, 88 gün aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Göztepe'nin Nijeryalı santrforu Cherif Ndiaye, 88 gün aranın ardından yeniden gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon attığı 3 golün tamamını İstanbul takımlarının filelerine gönderdi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, öne geçtiği maçta deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Göztepe'nin tek golünü 3. dakikada Cherif Ndiaye kaydetti.

Nijeryalı santrfor, Beşiktaş karşısında attığı golle 88 günlük gol özlemini sonlandırdı. Son olarak ligin 7. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray karşılaşmasında gol atmayı başaran Ndiaye, bu maçın ardından sahaya çıktığı 10 maçta ve süre aldığı 523 dakikada gole hasret kaldı. Ndiaye, gol hasretini Beşiktaş karşısında dindirmesine rağmen takımının mağlubiyetine engel olmadı. Başarılı oyuncu, maç sonunda yaptığı açıklamada, çok üzgün olduklarını ifade etti.

Bu sezon toplamda 3 gol kaydeden Ndiaye, bu gollerin tamamını İstanbul takımlarının filelerine yolladı. 25 yaşındaki golcü, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş filelerini sarsmayı başardı. - İZMİR

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