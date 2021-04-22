Göztepe'de Napoleoni gözden düştü
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Göztepe'de Napoleoni gözden düştü

Göztepe'de Napoleoni gözden düştü
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan ve bu haftayı bay geçecek olan Göztepe'de İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni gözden iyice düştü.

Süper Lig'de son olarak Fatih Karagümrük'le deplasmanda 1-1 berabere kalan ve bu haftayı bay geçecek olan Göztepe'de İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni gözden iyice düştü.

Bu sezon özellikle yaşadığı ağır sakatlıklar yüzünden formasından uzak kalan deneyimli futbolcu, teknik direktör Ünal Karaman döneminde sadece 13 dakika forma şansı bulabildi. Karşılaşmalara yedek kulübesinde başlayan Napoleoni, Karaman'ın görev yaptığı sürede Beşiktaş maçında 6, Yukatel Denizlispor müsabakasında 2 ve Fatih Karagümrük karşısında da sadece 2 dakika sahada kalabildi.Napoleoni toplamda ise 2020-2021'de yalnızca 3 maçta on birde sahaya çıktı ve hiç 90 dakikayı tamamlayamadı. Sezon bitiminde mukavelesi sona erecek 34 yaşındaki hücum oyuncusuyla yolların kesin olarak ayrılacağı kaydedildi. Napoleoni gibi Nijeryalı forvet Ideye de Ünal Karaman'ın gözüne giremeyen isimlerden oldu. Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilmesine rağmen gol yollarında etkisiz kalan Ideye, son Fatih Karagümrük maçında on birde oynasa da gelecek adına umut vermedi. Ideye ile de sezon biter bitmez yolların ayrılması için görüşmelerin yapılacağı bildirildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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