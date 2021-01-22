Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Marcio Mossoro'nun sözleşmesi sonlandırıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

İzmir temsilcisinde forma giydiği 2 sezonda 39 lig ve 6 kupa maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, 3 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz