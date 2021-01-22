Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı
22.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:26
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Marcio Mossoro'nun sözleşmesi sonlandırıldı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Marcio Mossoro'nun sözleşmesi sonlandırıldı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.
İzmir temsilcisinde forma giydiği 2 sezonda 39 lig ve 6 kupa maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, 3 gol kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz