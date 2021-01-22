Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı

22.01.2021 14:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:26
Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Marcio Mossoro'nun sözleşmesi sonlandırıldı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Marcio Mossoro'nun sözleşmesi sonlandırıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Mossoro ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

İzmir temsilcisinde forma giydiği 2 sezonda 39 lig ve 6 kupa maçına çıkan Brezilyalı oyuncu, 3 gol kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Yaşar Güler Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Jose Sosa Arda Turan Serdar Aziz Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Türk Tarım Ankara Saldırı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de Mossoro takımdan ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 14:26:41. #1.15#
title