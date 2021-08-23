Göztepe'de moraller bozuldu
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Göztepe'de moraller bozuldu

Göztepe'de moraller bozuldu
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olup galibiyetle tanışamayan Göztepe taraftarını kahretti.

Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde Yeni Malatyaspor'a tek golle mağlup olup galibiyetle tanışamayan Göztepe taraftarını kahretti. Daha önce yalnız 3 seyircili maç oynayabildiği yeni stadında  koronavirüs pandemisi nedeniyle taraftarıyla 533 gündür ayrı kalan sarı-kırmızılılar, ilk buluşma gecesinde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Maç bitiminde Gürsel Aksel Stadı'na gelen futbolseverler hayal kırıklığı yaşarken, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın yeni transferlerden sadece birine ilk 11'de şans vermesi dikkatlerden kaçmadı. Karaman, sadece Arslanagic'i 11'de oynattı. 

Göztepe'nin bu sezon kadrosuna dahil ettiği yabancılar Lourency, Baku, Tijanic'in yanı sıra Kahraman oyuna ikinci yarıda girdi. Ankaragücü'nden kiralanan Akatan ise 90 dakikayı kulübede geçirdi. Sarı-kırmızılı kulüpte tarihi bir bonservis bedeli ödenerek transfer edilen, geçen hafta Antalyaspor deplasmanında ilk 45 dakikada oyunda kalabilen Tijanic'in yanı sıra özellikle yeni yabancıların kulübede kalması taraftarı şaşırttı. Göztepe'de geçen hafta Antalyaspor deplasmanında yenilerden yine Arslanagic ve Tijanic 11'de forma giymişti.Ünal Karaman alınan yenilginin ardından takımın mücadelesinden memnun kaldığını söyledi. Girilen pozisyonların cömertçe harcandığını vurgulayan deneyimli teknik adam, "Ligin çok başındayız. Verdiğimiz bir mücadele var. Üçüncü bölgede etkisiz kaldık. Biraz daha oyun kalitemizi geliştirmeliyiz. Bizi sevenlere, destekleyenlere daha iyi bir oyun seyrettirmek durumundayız. Hepimiz mutlu olmayı hak ediyoruz. Lig başı kazası yaşadık ve bundan sonra çok daha dikkatli olacağız" dedi. Karaman, yeni transferlerin takım kimyasına katkı verecek durumda forma giyeceğini, her transferin direkt oynamasının şart olmadığını söyledi.


- İzmir
Göztepe'de moraller bozuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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