Göztepe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları
Süper Lig'de 8 Temmuz Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
06.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:42
Süper Lig'de 8 Temmuz Çarşamba günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Ligde 4 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Göztepe, 1 günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçı için ilk çalışmasını yaptı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde savunma organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda oyun oynadı.
Serdar Gürler'in katılmadığı antrenmanda sakatlıkları devam eden Halil Akbunar, Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Hüseyin Bulut takımdan ayrı çalıştı.
Kaynak: AA