Göztepe'de milli bayram
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Göztepe'de milli bayram

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Göztepe'de milli bayram

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın ardından defans Alpaslan Öztürk'ün de A Milli Takım'a davet edilmesi camiayı sevince boğdu.

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SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kanat oyuncusu Halil Akbunar'ın ardından defans Alpaslan Öztürk'ün de A Milli Takım'a davet edilmesi camiayı sevince boğdu. Bu sezon ilk kez iki oyuncusunu birden ay-yıldızlılara gönderen Göz-Göz'de Başkan Vekili Talat Papatya, futbolcularla gurur duyduklarını söyledi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki milli takımın başarıdan başarıya koşacağını ifade eden Papatya, "Halil ve Alpaslan İzmir'in çocuklarıydı, Göztepe'nin çocuklarıydı. Şimdi ise tüm Türkiye'nin çocukları oldu. Onlarla gurur duyuyorum. Bu gurur hepimizin" dedi. 

Şenol Güneş'e teşekkürlerini ileten Papatya, "Biz çocuklarımıza inanırsak başaramayacağımız hiç bir şey yok. Belki de tarihin en iyi milli takımını göreceğiz. Bu takım içinde iki Göztepeli oyuncunun olması bizi çok sevindirdi. A Milli Takımımız büyük başarılara imza atacaktır. Tüm futbolcularımızla gurur duyuyoruz. Altınordu'nun genç oyuncusu, kardeşimiz Enis Destan'ın da A Milli Takım'a davet edilmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Kendisine de başarılar diliyorum" diye konuştu. 


Göztepe'de milli bayram
Göztepe'de milli bayram

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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