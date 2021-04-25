Göztepe'de Mihojevic ameliyat oldu
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Göztepe'de Mihojevic ameliyat oldu

Göztepe'de Mihojevic ameliyat oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe'nin Boşnak stoperi Marko Mihojevic, ayak bileğinden ameliyat oldu.

Göztepe'nin Boşnak stoperi Marko Mihojevic, ayak bileğinden ameliyat oldu.

Göztepe'nin sezon başında PAOK'tan kadrosuna kattığı Boşnak stoper Marko Mihojevic, Milli Takım kampındayken ayak bileğinden sakatlık geçirmişti. Yaklaşık 20 gündür sahalara dönemeyen 25 yaşındaki futbolcu, bugün ayak bileğinden ameliyat oldu.

Göztepe Spor Kulübü de Mihojevic'in durumu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Oyuncumuz Marko Mihojevic ayak bileğindeki sıkışma ve tendinit sorunu nedeniyle başarılı bir artroskopik ameliyatı geçirmiştir. Oyuncumuzun rehalibitasyon sürecine gelecek hafta başlanması planlanmaktadır. Geçmiş olsun Marko."

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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