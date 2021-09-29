Göztepe'de Maestro tartışılıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de Maestro tartışılıyor

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe'de Maestro tartışılıyor

Süper Lig'de son 3 maçında Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

Süper Lig'de son 3 maçında Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı. Sezonun 3'üncü haftasında sonra Göztepe'nin başına geçen Sırp çalıştırıcıyla sarı-kırmızılı takım bir türlü beklenen çıkışı yamalayamadı. İlk maçında Medipol Başakşehir karşısında 2-1 galibiyet alan Maestro'nun Göztepe'si ardından 3'te 0 yaparak hayal kırıklığı yarattı ve düşme hattına geriledi. Başkan Mehmet Sepil'in 38 yaşındaki teknik adamla toplantılar gerçekleştirdiği ve kötü gidişatın nedenlerini sorduğu vurgulandı. Sosyal medyada çıkan iddalara göre ise Göztepe'nin cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor müsabakasında olası bir puan kaybı halinde Maestro ile yolların ayrılabileceği vurgulandı. Sıkıntılı bir süreçten geçen Göztepe'de taraftarlar Giresunspor karşılaşmasında takıma tam destek verilmesi çağrısında bulundu. Sosyal medyadaki etkili taraftar sayfalarından Göztepeliler.com ve diğer hesapların organize ettiği, 'Başka Göztepe yok' başlığı altında yayınlanan mesajlarda futbolseverler, "Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bugünlerde, 'Başka Göztepe yok' sloganıyla takımımıza desteğimizi tam olarak vermeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri
İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

İrfan Can, G.Saray maçındaki hatası hakkında suskunluğunu bozdu: Herkesin yiyebileceği bir gol

 'Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir' diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

"Ajax, Beşiktaş'ı 9-0 yenebilir" diyen Altaylı Kappel özür videosu paylaştı: Lafım çarpıtıldı, dava açacağım

 Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir

Altay'ın futbolcusu Kappel'den Beşiktaşlıları kızdıracak yorum: Ajax, 9-0 kazanabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Mustafa Keser
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Gökhan Töre Lionel Messi Abdullah Avcı
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Olaf Scholz Mehmet Nuri Münir Karaloğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Göztepe'de Maestro tartışılıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:35:16. #1.12#