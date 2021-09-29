Göztepe'de Maestro tartışılıyor

Süper Lig'de son 3 maçında Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarından puan çıkaramayan Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun da kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı. Sezonun 3'üncü haftasında sonra Göztepe'nin başına geçen Sırp çalıştırıcıyla sarı-kırmızılı takım bir türlü beklenen çıkışı yamalayamadı. İlk maçında Medipol Başakşehir karşısında 2-1 galibiyet alan Maestro'nun Göztepe'si ardından 3'te 0 yaparak hayal kırıklığı yarattı ve düşme hattına geriledi. Başkan Mehmet Sepil'in 38 yaşındaki teknik adamla toplantılar gerçekleştirdiği ve kötü gidişatın nedenlerini sorduğu vurgulandı. Sosyal medyada çıkan iddalara göre ise Göztepe'nin cumartesi günü evinde oynayacağı GZT Giresunspor müsabakasında olası bir puan kaybı halinde Maestro ile yolların ayrılabileceği vurgulandı. Sıkıntılı bir süreçten geçen Göztepe'de taraftarlar Giresunspor karşılaşmasında takıma tam destek verilmesi çağrısında bulundu. Sosyal medyadaki etkili taraftar sayfalarından Göztepeliler.com ve diğer hesapların organize ettiği, 'Başka Göztepe yok' başlığı altında yayınlanan mesajlarda futbolseverler, "Birlik ve beraberliğin önemli olduğu bugünlerde, 'Başka Göztepe yok' sloganıyla takımımıza desteğimizi tam olarak vermeye devam ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri