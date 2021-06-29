Göztepe'de Lourency Rodrigues yola çıktı
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Göztepe'de Lourency Rodrigues yola çıktı

Göztepe'de Lourency Rodrigues yola çıktı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Süper Lig'de transferde ilk olarak Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'la sözleşme imzalayan Göztepe, ikinci takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Süper Lig'de transferde ilk olarak Altınordu'nun stoperi Kahraman Demirtaş'la sözleşme imzalayan Göztepe, ikinci takviyesini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil'in haftalar önce, "Anlaşma sağlandı" diye duyurduğu Brezilyalı kanat oyuncusu Lourency Rodrigues'in İzmir'e geleceği açıklandı.

Brezilya'dan yola çıkan deneyimli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra Göztepe'ye 3 yıllık imza atacağı ifade edildi. Son olarak Portekiz'in Gil Vicente takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, geçen sezon kupa dahil Portekiz'de 38 resmi maça çıktı. Deneyimli oyuncu toplam 2298 dakika süre alırken 5 gol attı, 2 asist yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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