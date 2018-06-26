Göztepe'de Loca Satışları Başlıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de inşaatı devam eden Gürsel Aksel Stadyumu için loca satışları başladı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KENDİ EVİNİN SALONUNDAYMIŞ GİBİ İZLEYECEK"

"Loca satın alan taraftarlarımız 2019-2020 sezonunda Göztepe'nin ev sahibi olduğu tüm maçlarına giriş imkanı bulacak. VIP hizmetlere sahip localarda kendi evinin salonundaymış gibi rahat edecek olan taraftarlarımız her locaya özel WC-lavabo, loca önlerinde rahat koltuklar, stadyum restoranından faydalanma imkanı, internet hizmeti, özel müşteri temsilcisi, locaya özel hostes, kapalı otopark ve maç esnasında şikayet/taleplerini bildirmek için çağrı merkezi gibi hizmetlerden faydalanabilecek.

LOCA SAHİPLERİ BİLET ÖNCELİĞİNE SAHİP OLACAK

Loca sahipleri, stadyumda yapılacak tüm milli maç veya maç dışı etkinliklerde öncelikli bilet satın alma hakkına sahip olacak. Önceden haber verildiği takdirde localar maç günleri dışında toplantılar için kullanılabilecek"