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Göztepe'de kenetlenme zamanı

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe'de kenetlenme zamanı

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor maçına çıkacak Göztepe, ateş hattından kurtulmak için kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'de milli aranın ardından 22 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayserispor maçına çıkacak Göztepe, ateş hattından kurtulmak için kenetlendi. Son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilen ve 9 puanla 19'uncu basamakta yer alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Nestor El Maestro oyuncularıyla tek tek ilgilenirken, Başkan Mehmet Sepil de sürekli olarak Urla Adnan Suvari Tesisleri'ne gelerek takıma moral aşıladı. Maestro, cezalı ve sakat futbolcuların takıma dönmesiyle de elini güçlendirdi. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan 38 yaşındaki Maestro'nun, "Son haftalarda sergilenen oyun ve mücadeleniz beni çok mutlu etti. Artık sonuçlar almalıyız. Taraftarımızın beklentisi yüksek. Milli maç arasının ardından kazanan bir takım olacağınıza şüphem yok" dediği öğrenildi.

Göztepe'de Jahovic ve Kerim'in tedavilerine devam ediliyor.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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