Göztepe'de Karaman kadrosunu bozmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'de Karaman kadrosunu bozmayacak

17.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:47
Göztepe'de Karaman kadrosunu bozmayacak

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenip karabulutları dağıtan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ideal 11'ini buldu.

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'i evinde 2-1 yenip karabulutları dağıtan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman ideal 11'ini buldu.

İzmir ekibine geldiği günden bu yana farklı kadrolarla sahaya çıkıp başarı elde edemeyen deneyimli teknik adamın Başakşehir karşısında stoperde oynattığı Atınç ve Alpaslan'dan çok memnun kaldığı, Peter Zulj'a da bir aksilik olmadıktan sonra sürekli forma şansı vereceği bildirildi. Yine devre arası transferlerinden golcü Jahovic'i Başakşehir maçında 11'de görevlendiren Karaman'ın Makedon oyuncuyu bundan sonraki haftalarda da ileri uçta Ndiaye ile birlikte oynatacağı öğrenildi. Karaman, sezon başında ve devre arasında gözden çıkarılan sağ bek Gassama'dan da faydalanmaya başladı. Son 3 maçta Senegalli oyuncuya şans veren Ünal Karaman'ın pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında 31 yaşındaki futbolcuyu yine 11'de görevlendireceği ifade edildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Prens Harry Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Necip Uysal Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Tbmm Beşiktaş Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de Karaman kadrosunu bozmayacak - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 12:51:27. #1.14#
title