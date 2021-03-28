Göztepe'de Karaman'ın vazgeçilmezleri oldular
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Göztepe'de Karaman'ın vazgeçilmezleri oldular

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Göztepe'de Karaman'ın vazgeçilmezleri oldular

SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman 4 futbolcudan vazgeçmedi.

MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, eylem hazırlığındaki PKK'lı Hüseyin İnal'ı etkisiz hale getirdi

SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman 4 futbolcudan vazgeçmedi. Göreve resmen 21'inci haftada oynanan Beşiktaş maçıyla başlayan Karaman, kaleci İrfan Can, milli oyuncu Halil Akbunar, orta saha Nwobodo ve golcü Ndiaye'yi her maçta ilk 11'de oynattı. Bu futbolculara her maçta as kadroda şans veren Ünal Karaman, Soner Aydoğdu'ya da 10 karşılaşmada görevlendirdi.

Ndiaye, Ünal Karaman yönetiminde 4 gol atarken, Halil ise takımın en önemli kozu oldu. Kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilen ve Norveç karşılaşmasında ilk kez forma giyen Halil Akbunar da Ünal Karaman'ın görev yaptığı sürede 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göz-Göz'de milli takımda yer alan Halil, Avusturya Milli Takımı'na davet edilen Zulj ile Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını terleten Mihojevic idmanda yer almadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Devlet Bahçeli Vladimir Putin Jülide Sarıeroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Tülin Özen Hande Erçel Binnur Kaya
Spor Ali Koç Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de Karaman'ın vazgeçilmezleri oldular - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 13:11:10. #1.14#
title