Göztepe'de Karaman'ın vazgeçilmezleri oldular

SPOR Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'un rakibi olacak Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman 4 futbolcudan vazgeçmedi. Göreve resmen 21'inci haftada oynanan Beşiktaş maçıyla başlayan Karaman, kaleci İrfan Can, milli oyuncu Halil Akbunar, orta saha Nwobodo ve golcü Ndiaye'yi her maçta ilk 11'de oynattı. Bu futbolculara her maçta as kadroda şans veren Ünal Karaman, Soner Aydoğdu'ya da 10 karşılaşmada görevlendirdi.

Ndiaye, Ünal Karaman yönetiminde 4 gol atarken, Halil ise takımın en önemli kozu oldu. Kariyerinde ilk kez milli takıma davet edilen ve Norveç karşılaşmasında ilk kez forma giyen Halil Akbunar da Ünal Karaman'ın görev yaptığı sürede 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göz-Göz'de milli takımda yer alan Halil, Avusturya Milli Takımı'na davet edilen Zulj ile Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını terleten Mihojevic idmanda yer almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ