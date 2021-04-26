Göztepe'de Karaman için duygusal maç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'de Karaman için duygusal maç

Göztepe'de Karaman için duygusal maç
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yıllarca formasını giydiği ve teknik adam olarak görev yaptığı eski kulübüne rakip olacak.

SÜPER Lig'de çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman yıllarca formasını giydiği ve teknik adam olarak görev yaptığı eski kulübüne rakip olacak. Göz-Göz'de bu sezon başarılı bir tablo ortaya çıkaran Ünal Karaman, bordo-mavili ekipte 1990-1999 yılları arası top koşturdu. Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takıp Karadeniz temsilcisiyle özdeşleşen Ünal Karaman, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında ise Trabzonspor'da teknik direktörlük görevinde bulundu.

Bu sezon ilk yarının son haftasında Göztepe'de resmen göreve başlayan deneyimli teknik adam, 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılarla 6 galibiyet elde eden Karaman, 4 beraberlik ve 6 da mağlubiyet aldı. Trabzonspor maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Karaman, "Bizim için her maç çok önemli. Trabzonspor karşılaşmasında da elimizden gelen en iyi performansı ortaya koyacağız" dedi.Hazırlıklarını sürdüren Göztepe sakatlığı bulunan Mihojevic maçta forma giyemeyecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Hurdacı akrabalar arasında bıçaklı-sopalı kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı
Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi
Trabzonspor, Karagümrük'ü 2-0 yenerek 5 maçlık kazanamama serisine son verdi
Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı
Djaniny ve Ekuban, bir dakika içinde iki net fırsatı kaçırınca Trabzonsporlu oyuncular yıkıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ezgi Mola Burak Sergen Merve Dizdar
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Göztepe'de Karaman için duygusal maç - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:31:23. #1.16#

title