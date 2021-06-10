Göztepe'de Kamil Ahmet bitiyor
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Göztepe'de Kamil Ahmet bitiyor

Göztepe'de Kamil Ahmet bitiyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de dış transferde birçok isimle el sıkışmasına rağmen henüz resmi duyuruyu yapmayan Göztepe, uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Trabzonsporlu sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'ye imza attırmaya çok yaklaştı.

SÜPER Lig'de dış transferde birçok isimle el sıkışmasına rağmen henüz resmi duyuruyu yapmayan Göztepe, uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Trabzonsporlu sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi'ye imza attırmaya çok yaklaştı. Defansın sağında Murat Paluli'yle sözleşme yenileyip Gassama'yla yeniden anlaşmayan Göztepe'nin 29 yaşındaki sağ bek ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi.

Sözleşmesi sona eren futbolcu için Trabzon, 2 yıl kontrat uzatma hakkına sahip bulunuyor. Ancak Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bu konuda henüz tam kararını vermediği, 4 sezondur takımda yer alan Kamil Ahmet'i büyük oranda kadroda düşünmediği öğrenildi. Transferi resmiyete dökmek için Avcı'nın son kararı bekleniyor. İngiltere'de doğup büyüyen Kamil Ahmet, Millwall'dan transfer olduğu Bucaspor'da 2010'da profesyonelliğe geçti. Gurbetçi futbolcu Kayserispor, Adana Demirspor ve Eskişehirspor formalarını da giydi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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