Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı

Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, 31 yaşındaki Macar kaleci Balasz Megyeri ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, 31 yaşındaki Macar kaleci Balasz Megyeri ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe, 2020-2021 sezonunun başında kadrosuna kattığı Balasz Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Macar kaleciye teşekkür ederek, futbol yaşantısında başarılar diledi.

1.5 yıldır Göztepe'de bulunan Megyeri, 2'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Megyeri, toplamda 449 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki Macar file bekçisinin 6 ay daha sözleşmesi bulunuyordu. - İZMİR

Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title