Göztepe'de kaleci Megyeri ile yollar ayrıldı
Göztepe, 31 yaşındaki Macar kaleci Balasz Megyeri ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Göztepe, 31 yaşındaki Macar kaleci Balasz Megyeri ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Göztepe, 2020-2021 sezonunun başında kadrosuna kattığı Balasz Megyeri'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Konuyla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yapan sarı-kırmızılı kulüp, Macar kaleciye teşekkür ederek, futbol yaşantısında başarılar diledi.
1.5 yıldır Göztepe'de bulunan Megyeri, 2'si Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Megyeri, toplamda 449 dakika sahada kaldı. 31 yaşındaki Macar file bekçisinin 6 ay daha sözleşmesi bulunuyordu. - İZMİR
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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