Göztepe'de kahreden seri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Göztepe'de kahreden seri

20.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:54
Göztepe'de kahreden seri

SÜPER Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçti.

SÜPER Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a tek golle mağlup olan Göztepe, 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından düşüşe geçti. Ligde ilk mağlubiyetini 5'inci haftada Fenerbahçe önünde aldıktan sonra Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarını kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, geçen hafta 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçıyla üst üste kötü sonuçlara imza attı. Rizespor yenilgisinin ardından Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Bursaspor'a uzatma dakikalarında 5-4 kaybedip turnuvada elenen Göztepe, evinde Hatayspor'a da boyun eğerek taraftarını kahretti.

Hatayspor müsabakasında vasat bir oyun sergileyen Göz-Göz, özellikle geriye düştükten sonra pozisyon bulmakta zorlandı. Alınan 1-0'lık yenilginin ardından değerlendirmelerde bulunan teknik direktör İlhan Palut, "Maçın ilk yarısına baktığımızda dengede giden bir oyun vardı. Pozisyon anlamında duran toplardan ve Guilherme ile önemli fırsatları kaçırdık. İkinci yarıya da iyi başladık, Soner'le bir pozisyona daha girdik. Ancak anlamsız bir penaltıyla geriye düştük. Bu dakikadan sonra rakibimiz kalesini iyi korudu. Biz ise rakip sahada boşluklar bulmakta zorlandık. Golden sonra istediğimiz gibi üretken değildik" diye konuştu.

PENALTIKOLİK OLDU

Göztepe bu sezon Süper Lig'de penaltıdan yediği gollerle yıkıldı. Ligde rakip takımların en çok penaltı kullandığı ekip olan sarı-kırmızılılar aleyhine tam 8 penaltı düdüğü çalındı. Yeni Malatyaspor, Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor (2) ve Hatayspor, Göztepe ile oynanan maçlarda penaltı kullandı. Ankaragücü'nden Endri Çekici'nin kullandığı penaltıyı kaleci İrfan Can kurtardı. Yine Çaykur Rizespor maçında Boldrin'in penaltısını çıkaran İrfan Can, seken topta Skoda'nın golüne engel olamadı. Göztepe aleyhine penaltı düdüğü çalındığı 7 maçın sadece 1'ini kazanabildi. Ankaragücü'nü 3-1 yenen İzmir ekibi, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'a yenilip Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK ve BB Erzurumspor'la berabere kaldı. Göztepe salı günü deplasmanda Galatasaray'ın rakibi olacak. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Demet Akalın Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Samatta Ersun Yanal Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Göztepe'de kahreden seri | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 11:58:35. #1.15#
title