Göztepe'de Kahraman, taraftara hayran
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Göztepe'de Kahraman, taraftara hayran

Göztepe'de Kahraman, taraftara hayran
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan hemşehrisi Altınordu'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki gurbetçi stoper Kahraman Demirtaş, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran olduğunu söyledi.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe'nin geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Play-Off finali oynayan hemşehrisi Altınordu'dan kadrosuna kattığı 27 yaşındaki gurbetçi stoper Kahraman Demirtaş, sarı-kırmızılı taraftarlara hayran olduğunu söyledi. Belçika'da büyüdüğü için Türkçe'yi çok çok iyi konuşamadığını söyleyen Kahraman, Afyonkarahisar kampında, "Belçika'dan 18 yaşında Hollanda'ya gittim. Türkiye'den teklifler geliyordu. Altınordu'dan iyi bir teklif alıp değerlendirdim. Takımdaki son yılımda iyi bir performans sergiledim. Birçok takım beni izliyordu. Göztepe bana bir teklif sundu. Göztepe'yi çok istiyordum, taraftarını çok beğeniyordum. Düşünmeden kabul ettim. Göztepe'yi büyük bir camia olduğu için çok istedim. Altınordu'da oynarken tüm arkadaşlarım Göztepe'den bahsediyordu" dedi.

"Göz-Göz'ü yakından takip ediyordum" diyen Kahraman, "Taraftarları mükemmel. Oyuncuları çok iyi motive ediyorlar. İyi günde, kötü günde her zaman futbolcuların yanındalar. Kerim Alıcı, Altınordu'dan yakın arkadaşım. Bana buraya transfer olduktan sonra Göztepe'den çok bahsetti. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İmza sonrası Gürsel Aksel Stadı'na adım attığım zaman sahayı karış karış gezdim. Çok güzel bir stadımız var. Orada oynamak için çok sabırsızlanıyorum. Bir de taraftarla dolu olduğu zaman görmek için sabırsızlanıyorum. Şu an kamp sürecimiz çok iyi geçiyor. Takım arkadaşlarımla iyi vakit geçiyoruz. Saha içi ve dışında çok yardımcılar. Hocalarımız çok yardımcı oluyor. Taraftarların bizden beklentisinin çok yüksek olduğunu biliyorum ve onların beklentilerini karşılamak için saha içinde herşeyimi vereceğim. Göztepe'ye layık olacağım. İnşallah beraber çok iyi yerlere geleceğiz" açıklamasını yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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