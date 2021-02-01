Göztepe'de Jahovic imzaladı
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Göztepe'de Jahovic imzaladı

01.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:27
Göztepe'de Jahovic imzaladı

Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarını kaybeden Göztepe, ara transferin son gününde eski golcüsü Adis Jahovic'i resmen kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarını kaybeden Göztepe, ara transferin son gününde eski golcüsü Adis Jahovic'i resmen kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Makedon futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükseldiğimiz 2016-17 sezonunda Göztepe'mize katılan ve 1,5 sezon boyunca formamızı giyen Adis Jahovic yuvaya geri döndü. Makedon oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Adis Jahovic'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


Göztepe'de Jahovic imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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