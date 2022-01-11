Göztepe'de Jahovic bilmecesi

Spor Toto Süper Lig'de evinde Fraport Tav Antalyaspor'u 4-0 yenerek aylar sonra düşme potasından kurtulan Göztepe'de gözler yine transfere çevrildi. Dış transferde kaleci Kenan Piric, sol bek Francois Boubandje ve orta saha Oussama Tannane ile sözleşme imzalayıp iç transferde ise Brown Ideye ve Balazs Megyeri ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılarda golcü Adis Jahovic'in de takımda ayrılacağı iddia edildi. Son Antalyaspor karşılaşmasına yedek başlayan ve bir dakika dahi süre alamamayan Makedon forvetin adı 1'inci Lig ekibi Bursaspor'la anılıyor. Göztepe yönetiminin santrafor alması halinde Jahovic'le karşılıklı olarak anlaşacağı iddia edildi.

Göztepe'ye ilk olarak 1'inci Lig'deyken 2016-2017 sezonunda Rusya'nın Krylya Sovetov takımından gelen 34 yaşındaki oyuncu, o sezon İzmir ekibiyle Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Play-Off'lar dahil 33 maça çıkan Jahovic 21 gol atarak başarıda büyük pay sahibi oldu. Adis Jahovic, 2017-2018'de de sezona Göztepe'de başladı. Süper Lig'de sarı-kırmızılı formayı 18 maçta terletip 14 gol atan Jahovic, ara dönemde İttifak Holding Konyaspor'a satıldı. Geçen sezonun devre arasında Antalyaspor'dan yuvaya dönen oyuncu, ikinci yarıda 19 müsabakaya çıktı ve 6 kez fileleri sarstı. Bu sezon ise 19 maçta boy gösteren Jahovic 4 kez sevinç yaşadı.

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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