Göztepe'de İrfan Can şoku
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Göztepe'de İrfan Can şoku

20.12.2020 18:41 | Son Güncelleme: 20.12.2020 18:45
Göztepe'de İrfan Can şoku

Süper Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilip düşüşünü sürdüren Göztepe'de, salı günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de evinde Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilip düşüşünü sürdüren Göztepe'de, salı günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların genç kalecisi İrfan Can'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Genç eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan rutin Kovid-19 testimin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunmaktayım. Hirhengi bir semtom göstermemekle beraber ev izolasyonuna başladım. Herkes kendine çok dikkat etsin. Maske, mesafe, temizlik, kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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