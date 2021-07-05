Göztepe'de Ideye sıkıntısı
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Göztepe'de Ideye sıkıntısı

Göztepe'de Ideye sıkıntısı
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de transfer harekatını sürdüren Göztepe, yeni sezonda kadroda düşünmediği Brown Ideye'yi elinden çıkarmakta sıkıntı yaşıyor.

SÜPER Lig'de transfer harekatını sürdüren Göztepe, yeni sezonda kadroda düşünmediği Brown Ideye'yi elinden çıkarmakta sıkıntı yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibe geçen sezon Yunanistan'ın Aris takımından 2 yıllığına imza atan 33 yaşındaki golcü, ilk sezonunda bekleneni bir türlü veremedi. Göz-Göz'de ligde 11'i ilk 11'de 30 maçta şans bulan Nijeryalı futbolcu 2 gol atabildi. Yönetim, çoğunlukla Ndiaye ve Jahovic'in arkasında yedek kalan futbolcudan yeni sezon öncesi kulüp bulmasını istedi.

Göztepe'den yıllık 700 bin Euro civarında garanti ücret alan Ideye'nin kendisine teklifler olmasına rağmen ayrılmaya yanaşmadığı öğrenildi. Ideye'nin bonservisinde kolaylık da yapacak Göz-Göz, oyuncunun bir an önce kulüp bulup ayrılmasını bekliyor. Nijeryalı futbolcu takımla Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki ilk etap çalışmalarına katıldı. Yeni sezon öncesi antrenmanların İzmir'deki ilk etabını tamamlayan Göztepe, yarın Afyonkarahisar'da 13 günlüğüne kampa girecek. Henüz resmi olarak transferi açıklanmayan Belçikalı stoper Dino Arslanagic de takımla kampa gidecek. Göz-Göz, bayram izni sonrası 21 Temmuz'da ise ikinci etap çalışmaları için Erzurum'a hareket edecek.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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