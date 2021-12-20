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Göztepe'de Ideye ile yollar resmen ayrıldı

Göztepe'de Ideye ile yollar resmen ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de perşembe günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Göztepe, Nijeryalı forvet Brown Ideye ile yollarını resmen ayırdı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'de perşembe günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Göztepe, Nijeryalı forvet Brown Ideye ile yollarını resmen ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon başında Yunanistan'ın Aris takımından İzmir ekibine gelen 33 yaşındaki futbolcu ilk senesinde 39 maça çıkıp sadece 2 gol atabildi. Bu sezon başında ise kadroda düşünülmeyen Ideye, 5 müsabakada 42 dakika sahada kalıp gol atma başarısı gösteremedi.


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Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

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