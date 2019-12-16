Göztepe'de hedef önce tur, sonra Galatasaray

16.12.2019 11:59 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:59

SÜPER Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilerek 5 maç sonra mağlubiyet yüzü gören ve üst sıralara tırmanma şansını tepen Göztepe moral bozukluğunu atmaya çalışırken, teknik direktör İlhan Palut tüm takımı motive etmek için kolları sıvadı. Taraftarın yoğun olarak eleştirdiği futbolcularla birebir görüşmeler yapan genç teknik adamın takımdan önce Ziraat Türkiye Kupası'na odaklanmalarını istediği bildirildi.

Çarşamba günü, 2 hafta önce İstanbul'da 2-1 kazanılan Fatih Karagümrük'le Atatürk Stadı'nda rövanşa çıkacak sarı-kırmızılılarda İlhan Palut'un, "Önce kupada turu geçmeliyiz. Cumartesi günü de Galatasaray'la kritik bir maçımız var. Her iki kulvarda da taraftarımızı mutlu edecek güce sahibiz" dediği öğrenildi.

Fatih Karagümrük karşısına avantajla çıkacak Göz-Göz'de bazı as oyuncuların Galatasaray sınavını düşünülerek dinlendirileceği öğrenildi.İzmir temsilcisinde kart cezaları sona eren Alpaslan ve orta saha Soner'in takıma dönmesiyle eli güçlenen İlhan Palut'un cezalı Berkan'ın yerine ise hafta sonu defansın solunda Leo'ya forma vermesi bekleniyor.

Öte yandan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Göztepeli taraftarların sadece kapalı tribünde maçı izleyeceği açıklandı. Karşılaşmanın bilet fiyatı 11 TL olarak belirlenirken, misafir tribünü ise 6 TL'ye satışa çıktı.

Kaynak: DHA

- İzmir