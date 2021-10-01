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Göztepe'de hedef Giresunspor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Göztepe'de hedef Giresunspor

Süper Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybederek düşme hattına kadar gerileyen Göztepe yarın sahasında GZT Giresunspor'la kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de üst üste Altay, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray maçlarını kaybederek düşme hattına kadar gerileyen Göztepe yarın sahasında GZT Giresunspor'la kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Sarı-kırmızılılarda Boşnak stoper Mihojevic, sağ bek Murat Paluli, santrfor Ege Özkayımoğlu ve kart cezalısı Beykan Şimşek mücadelede forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 1'nci kategori 425, 2'nci kategori 375, maraton 50 ve kale arkaları 25 TL olarak indirimli fiyatlarla satışa çıktı. Alınan kötü sonuçların ardından kulüpteki geleceği tartışılan Sırp Teknik Direktör Nestor El Maestro, Giresunspor'u yenerek kötü günleri geride bırakacaklarına inandığını söyledi. Maestro, "Taraftarımızın her zaman bizi desteklediğini biliyoruz. Onları mahcup etmeyeceğiz" diye konuştu. Bu sezon ligde oynadığı 7 maçta 1 galibiyet alabilen Göztepe'nin 5 puanı bulunuyor. Galibiyeti bulunmayan Giresun ise 2 puanda.


- İzmir

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