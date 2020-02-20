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Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları

Göztepe'nin antrenmanından görüntüler Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci...

20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:02
Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları

Göztepe'nin antrenmanından görüntüler

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci devrede başarılı sonuçlara devam etmek istediklerini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları
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