Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları
Göztepe'nin antrenmanından görüntüler Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci...
20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:02
Göztepe'nin antrenmanından görüntüler
Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut ile röportaj İZMİR - Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci devrede başarılı sonuçlara devam etmek istediklerini söyledi.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı - Teknik direktör Palut'un açıklamaları
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