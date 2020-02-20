Göztepe'de hedef Gaziantep FK maçı

20.02.2020 13:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:40

Süper Lig'de 22 Şubat Cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, "Rakibimiz ikinci yarıda yaptığı transferlerle hem seçeneklerini hem de kalitesini artırdı. Çok ciddi bir rakip bizi bekliyor." dedi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarının müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda sürdüren Göztepe'nin teknik direktörü Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, iyi başladıkları ikinci devrede başarılı sonuçlar almaya devam etmek istediklerini söyledi.

Palut, "Lig ikiye bölünme grafiği çiziyor, o yönde gidiyor, üst grup ve alt grup olarak. Biz üst gruba tutunmak istiyoruz. Bunu başardıktan sonra da sıralamamızı mümkün olan en üst noktaya getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Bu haftaki rakipleri Gaziantep FK'nin çok transfer yapmasına rağmen birlikte oynama alışkanlığının iyi olduğunu kaydeden Palut, şu ifadeleri kullandı.

"Rakibimiz ikinci yarıda yaptığı transferlerle hem seçeneklerini hem de kalitesini artırdı. Çok ciddi bir rakip bizi bekliyor. Tabii ki onlara saygı duyacağız, dikkatli olacağız ama bizim de oynamak istediğimiz bir oyun, ortaya koymak istediğimiz bir felsefe var. Günbegün ilerliyoruz. Bu maç da oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştığımız bir karşılaşma olacak."

Palut, bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda ikinci maçlarına çıkacaklarını hatırlatarak, "Yıllarca beklenen stat, çok güzel ve etkileyici. İyi bir başlangıç yaptık Beşiktaş maçıyla. Nasıl başlarsan öyle gider diye bir şey yok. Her maç mücadele etmeliyiz, her maç iyi oynamalıyız. Üst üste burada iyi sonuçlar alırsak, artık bu stat Göztepe'nin maça avantajlı başlayacağı bir stat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İlhan Palut, tedavisi devam eden Andre Poko'nun bu hafta da forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA