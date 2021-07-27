Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor
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Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor

Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Göztepe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Göztepe'de, Süper Lig 2021-2022 sezonunun hazırlıkları devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı sezon öncesi kampında antrenmanlarını ara vermeden sürdürüyor. Bugün sabah saatlerinde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde bir idman gerçekleştiren İzmir temsilcisinde futbolcular, ısınma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dayanıklılık çalışmasıyla devam ettirdi.

(Salih Yılmazsoy/İHA)

Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor
Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor
Göztepe'de hazırlıklar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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