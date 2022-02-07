Göztepe'de havayı derbi bozdu

Spor Toto Süper Lig'de favori çıktığı Altay derbisinde rakibine evi Gürsel Aksel Stadı'nda 2-0 yenilen Göztepe'de müthiş seri sona erdi. İkinci yarının ilk 4 maçında Fraport TAv Antalyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'i yenerek düşme hattından çıkıp müthiş bir başlangıca imza atan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine yenilerek taraftarını üzdü. Bu sonuçla 27 puanda kalan Göztepe, alt sıralardan da kurtulamadı. Göztepe, sezon sonunda olası bir ikili averaj hesaplaması durumunda ise rakibinin gerisinde kaldı.

Sezonun ilk yarısında Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Altay'a 2-1 kaybeden Göztepe, rövanşta da istediği skoru alamadı. Göztepe iç sahada bu sezonki 7'nci yenilgisini aldı. Her maçta taraftarının büyük desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar Yeni Malatyaspor, Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor, Trabzonspor, İttifak Holding Konryaspor, Vavacars Fatih Karagümrük'ten sonra Altay'a da boyun eğdi. Göztepe, evinde mağlup olduğu hiçbir maçta gol sevinci yaşayamadı.

Göztepe taraftarları Gürsel Aksel Stadı'nda ilk kez ev sahibi oldukları İzmir derbisinde takımlarına 90 dakika boyunca inanılmaz destek verdi. Göztepeliler, maç öncesi yaptıkları koreografiyle oe görsel şölen oluşturdu.