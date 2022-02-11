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Göztepe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Göztepe, 14 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Beşiktaş karşılaşmasının ardından ara vermeden Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesislerinde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dünkü karşılaşmada forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ilk bölümde pas, ikinci bölümde dar alanda oyun çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - İZMİR

Göztepe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

Göztepe'de Hatayspor maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sevgililer Günü, Hatayspor, Göztepe, Spor, Haberler

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