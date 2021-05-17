Göztepe'de Halil'in müthiş istikrarı
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Göztepe'de Halil'in müthiş istikrarı

Göztepe'de Halil'in müthiş istikrarı
Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 51 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de Halil Akbunar bu seneye damgasını vuran isimlerin arasında yer aldı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 51 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de Halil Akbunar bu seneye damgasını vuran isimlerin arasında yer aldı.

Gösterdiği performansla kariyerinde ilk kez A Milli Takımı'na davet edilen 27 yaşındaki futbolcu 40 maçın tamamında forma giyerek istikrar abidesi oldu. Halil 40 karşılaşmanın 39'unda sahaya ilk 11'de çıkarken sadece 35'inci haftada deplasmanda oynanan Fatih Karagümrük müsabakasında yedek soyundu. Halil o maçta ise 26 dakika forma giydi. Toplam 3368 dakika sahada mücadele veren Halil takımının attığı 59 golün 19'una direkt etki etti. Bu sezon 9 kez gol sevinci yaşayan Halil Akbunar 10 defa da asist yaparak İzmir ekibinin en önemli hücum silahi olmayı başardı.Göztepe'de profesyonel olup sarı-kırmızılılarda 1'inci ve 2'nci Lig'de de forma giyen deneyimli oyuncu transferin de gözde ismi haline geldi. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil'e yurt içi ve dışından birçok teklifin geldiği vurgulandı. Halil'in ardından takımda en çok Süper Lig maçına çıkan oyuncu ise Soner Aydoğdu oldu. Orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcu 39 karşılaşmada şans buldu. Soner 39 karşılaşmanın 38'inde 11'de forma giyerken, topkı Halil gibi 35'inci haftadaki Fatih Karagümrük deplasmanında oyuna sonradan dahil oldu. Toplam 3210 dakika görev yapan Soner Aydoğdu 4 gol attı, 5 kez de gol pası verdi. Soner'in de Göztepe ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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