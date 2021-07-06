Göztepe'de Halil Akbunar'a yeni sözleşme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Göztepe'de Halil Akbunar'a yeni sözleşme

Göztepe'de Halil Akbunar'a yeni sözleşme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de İzmir temsilcilerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın 31 Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini 5 yıllığına daha uzattı.

SÜPER Lig'de İzmir temsilcilerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın 31 Mayıs 2022'de bitecek sözleşmesini 5 yıllığına daha uzattı.

Halil'in imza törenine Başkan Mehmet Sepil katıldı. Takımda 2011-2012 sezonundan beri yaklaşık 10 yıldır forma giyen, A Milli Takım kadrosunda da yer alan 27 yaşındaki futbolcu 2026'ya kadar Göztepe'de kalacak. Geçen sezonki performansıyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren kanat oyuncusu daha önce tekliflere kapıyı kapatıp jübilesini Göz-Göz'de yapmak istediğini açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Göztepe'de Halil Akbunar'a yeni sözleşme - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 23:05:08. #1.14#

title