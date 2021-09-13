Göztepe'de güneş açtı

SÜPER Lig'de milli aranın ardından Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk eden Göztepe geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetine imza attı. İlk 3 haftada sadece 2 puan toplayabilen ve teknik direktör Ünal Karaman'la yollarını ayırıp Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro'yu göreve getiren sarı-kırmızılılar, 90 dakika bitiminde büyük coşku yaşadı. Özellikle ikinci yarıda oynadığı pozitif futbolla taraftarından tam not alan takım, karşılaşmanın ardından tribünlerle 3 puanı doyasıya kutladı. Oyuncular ve taraftarlar hep birlikte İsyan Marşı'nı söyledi.

Türkiye'deki kariyerine galibiyetle başlayan Nestor El Maestro sergiledikleri performanstan son derece memnun kaldığını söyledi. Çarşamba günü göreve resmen başlayan ve Başakşehir maçında ilk kez sahada yer alan 38 yaşındaki teknik adam, ilkleri yaşadıklarını söyledi. Güzel ve anlamlı bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Maestro, "Bu sezon ilk kez kazandık, ben ilk maçımda sevindim, Tijanic ilk golünü attı. Her şey çok güzeldi. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleri bize oldukça yaradı" dedi.

Başakşehir galibiyetiyle 4 hafta sonunda kazanmayı başaran Göztepe, sağ beki Murat Paluli'ye kahroldu. Maçın 43'üncü dakikasında acılar içinde yerde kalan ve sahayı sedye ile terk eden Murat'ın durumunun ciddi olduğu kaydedildi. Önce kırık şüphesiyle hastaneye kaldırılan Murat'ın bağlarından sakatlandığı tespit edildi. MR'ı çekilecek 27 yaşındaki futbolcunun Altay derbisinde kesin olarak oynayamayacağı bildirildi. Murat'ın yerine oyuna giren Kerim Alıcı, Başakşehir müsabakasında gösterdiği performansla teknik direktör Maestro'dan tam not aldı.