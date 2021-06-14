Göztepe'de gündem Burca
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Göztepe'de gündem Burca

Göztepe'de gündem Burca
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, sarı-kırmızılılar Rumen stoper Andrei Burca'yı listesine aldı.

SÜPER Lig'de yeni sezona iddialı girmek isteyen Göztepe transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, sarı-kırmızılılar Rumen stoper Andrei Burca'yı listesine aldı. Titi ve Alpaslan'ın takımdan ayrılmasıyla defansa mutlaka takviye yapmayı planlayan Göz-Göz, Romanya'nın Cluj takımında forma giyen Burca'yı kiralamak için girişimlere başladı. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcuyla da temasa geçen yönetimin olumlu dönüş aldığı ifade edildi. 

Ülkesinde SC Bacau ve Botosani takımlarında forma giyen deneyimli futbolcu, Romanya Milli Takımı'nda da oynadı. Cluja 2019-2020 sezonunda transfer olan Burca, geçen sezon Avrupa kupaları dahil 45 resmi maçta forma giydi. Göztepe, stoper bölgesi için Zanka, Hosseini, Hüseyin Türkmen ve Ömer Toprak gibi isimlerle de ilgileniyor. Göztepe, iç transferde ise defans oyuncusu Atınç Nukan'la sezon biter bitmez 3 yıllık sözleşme yenilemişti. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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