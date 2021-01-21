Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı
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Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı

21.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:30
Göztepe'de Guilherme takımdan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Guilherme Costa Marques takımdan ayrıldı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Guilherme ile yapılan görüşmeler neticesinde oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Guilherme'ye katkılarından ötürü teşekkür edildi ve futbol yaşantısında başarılar dilendi.

Portekiz temsilcisi Alvarenga'dan 2 yıllığına kiralanan Guilherme, Çin'e transfer olacağı için bir süredir forma giymiyordu. Sarı-kırmızılı ekipte 10 lig ve 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Guilherme 3 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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