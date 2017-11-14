Göztepe'de Gözler Bursaspor Maçına Çevrildi

Süper Lig'de 18 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Bursaspor'la karşılaşacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, milli maç arasından sonra lige iyi dönmek istediklerini söyledi.



Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle verilen arada sakatlığı bulunan oyuncuların bazılarının takıma döndüğünü kaydetti.



Arayı iyi geçirdiklerini kaydeden Tuna, şöyle konuştu:



"Göztepe kişiliği yaratmak istiyoruz, bunu takım olarak yapmak amacındayız. Belli hatalarımız, zaaflarımız tabii ki var. Göztepe adına yapmak istediğimiz; hem takım adına coşkulu oyunu devam ettirip hem de bunu devam ettirirken takım karakteri yaratabilmekti. Bu yolda devam ediyoruz."



Tuna, iyi bir durumda olduklarını, sistemlerini ve prensiplerini oturtmaya çalıştıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her aradan sonra iyi döndük. Bursaspor maçıyla lige iyi dönmek istiyoruz. Göztepe şu an iyi bir noktada. Daha iyi olmamız için yine kazanmamız lazım. Bursaspor iyi bir takım, sistem değişikliğinden sonra özellikle yediği gol ortalaması çok düştü. İç sahada çok iyi oynayan bir takım. Takım savunmasını iyi yapıyorlar. Geniş alanlar bıraksalar da takım bütünlüğüyle zaaflarını giderebiliyorlar."



Göztepe'de cezalı Leo Scwechlen'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mathieu Peybernes ve Hakan Çinemre, Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Oscar Scarione'nin durumu ise maç günü belli olacak.