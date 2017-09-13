Göztepe'de Gökay Eser Profesyonel Oldu

Göztepe U-21 Takımı'nda forma giyen Gökay Eser, sarı-kırmızılı kulüple 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.



Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2015 yılında U-16 Takımında forma giyerek Göztepe kariyerine başlayan ve sezon başında A Takım ile hazırlık kamplarına katılan 1999 doğumlu oyuncu Gökay Eser ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.



Bu sezon U-21 Takımı ile 3 maçta forma giyen Gökay, "Profesyonel futbol kariyerime Göztepe'de başladığım için çok mutluyum. Daha çok çalışarak A Takımda forma giymek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. - İZMİR