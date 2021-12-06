Göztepe'de galibiyet İrfan Can'a hediye edildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Göztepe'de galibiyet İrfan Can'a hediye edildi

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor
Göztepe'de galibiyet İrfan Can'a hediye edildi

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maç öncesi büyük bir acı yaşadı.

GAZİANTEP (DHA) -

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat maç öncesi büyük bir acı yaşadı.

Genç kalecinin 5.5 aylık bebeğini anne karnında kaybettiği ve bu acıya rağmen sahaya çıktığı ifade edildi. Göztepeli oyuncular atılan ilk golün ardından takım olarak İrfan Can'a sarıldı. Maç bitiminde de göz yaşlarını tutamayan İrfan Can, "Bu akşam rakibin üç topu direkten döndü. Kaleyi çocuğumun koruduğunu düşünüyorum" dedi. Göztepeli futbolcular maçın ardından yine İrfan Can'ın yanına gelerek galibiyeti ona armağan etti. Taraftarlar da sosyal medya üzerinden sarı-kırmızılı file bekçisine büyük destek verdi.


- İzmir
Göztepe'de galibiyet İrfan Can'a hediye edildi

Göztepe'de galibiyet İrfan Can'a hediye edildi

5 buçuk aylık bebeğini kaybeden İrfan Can Eğribayat maç sonrası duygusal anlar yaşadı

5 buçuk aylık bebeğini kaybeden İrfan Can Eğribayat maç sonrası duygusal anlar yaşadı

 Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

Galatasaray aleyhine çalınan penaltıda Cüneyt Çakır neler konuştu? Her şey ortaya çıktı

 Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Serdar Dursun, Fenerbahçeli taraftarları geçmişe götürdü! Herkesin aklına Semih Şentürk geldi

Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title