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Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında evinde oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta maçında Göztepe, 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Göztepe'de hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde, Teknik Direktör Nestor El Maestro yönetiminde bir antrenman daha gerçekleştiren İzmir temsilcisi, ısınma çalışmalarının ardından dar alanda top kapma çalışması yaptı. Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, taktiksel hücum çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Pazartesi, Göztepe, Spor, Haberler

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