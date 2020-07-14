Göztepe'de Galatasaray maçı hazırlıkları başladı Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Göztepe, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular ilk bölümde ısınma ve pas çalışması yaptı. İkinci bölümde ise dar alanda oyun çalışması yapılarak gün tamamlandı.

Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA